Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерью

Расследования 23.01.2019 13:33
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23.01.2019 13:33
Волгоградский облсуд оставил в силе приговор Быковского районного суда, вынесенный 52-летнему мужчине, истязавшему свою мать. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облсуда, Александр Турынов приговорен к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически избивал и оскорблял 80-летнюю женщину. Следует отметить, что в мае 2018 года Турынов освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Однако по возвращении домой тут же взялся за старое. В ходе судебного следствия подсудимый вину в содеянном признал в полном объеме.
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