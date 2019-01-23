В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходом

Происшествия 23.01.2019 10:44
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23.01.2019 10:44
Полицейские задержали в Дзержинском районе 77-летнего пенсионера, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 49-летний пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой позвоночника. Водитель автомашины, скрывшийся с места происшествия, был объявлен в розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Установлено, что пенсионер, который находился за рулем автомобиля "ИЖ-2126", совершил наезд на пешехода напротив дома № 2 по ул. Краснополянской на нерегулируемом пешеходном переходе.
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