Происшествия

В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходом

Происшествия 23.01.2019 10:44
4597 6
23.01.2019 10:44


Полицейские задержали в Дзержинском районе 77-летнего пенсионера, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 49-летний пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой позвоночника. Водитель автомашины, скрывшийся с места происшествия, был объявлен в розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Установлено, что пенсионер, который находился за рулем автомобиля "ИЖ-2126", совершил наезд на пешехода напротив дома № 2 по ул. Краснополянской на нерегулируемом пешеходном переходе. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
23958 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
16986 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
13496 0
Происшествия
23.01.2019 14:17
Происшествия 23.01.2019 14:17
71 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.01.2019 13:18
Происшествия 23.01.2019 13:18
7098 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.01.2019 09:24
Происшествия 23.01.2019 09:24
2332 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 16:13
Происшествия 22.01.2019 16:13
8170 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 12:35
Происшествия 22.01.2019 12:35
3621 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 10:50
Происшествия 22.01.2019 10:50
3234 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 10:36
Происшествия 22.01.2019 10:36
3826 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.01.2019 09:27
Происшествия 22.01.2019 09:27
2007 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 16:35
Происшествия 21.01.2019 16:35
1775 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 14:52
Происшествия 21.01.2019 14:52
7341 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 13:14
Происшествия 21.01.2019 13:14
6432 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 12:06
Происшествия 21.01.2019 12:06
773 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 10:09
Происшествия 21.01.2019 10:09
1316 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.01.2019 09:48
Происшествия 21.01.2019 09:48
1824 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.01.2019 18:02
Происшествия 20.01.2019 18:02
2183 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:17
В Волгограде среди бела дня поймали пьяного водителя без правСмотреть фотографии
13:33
Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерьюСмотреть фотографии
13:18
Задержаны подозреваемые в краже мусорных баков на юге Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
12:53
В Волгоградской области затеяли «зачистку» УКСмотреть фотографии
12:22
Волгоградский облсуд заставил госорган заниматься фекалиямиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области из-за гололеда усилили обработку дорог реагентамиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде задержали пенсионера, скрывшегося после ДТП с пешеходомСмотреть фотографии
10:08
«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской областиСмотреть фотографии
09:30
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этикеСмотреть фотографии
09:24
Полиция поймала волгоградца при закладке наркотиков в тайникиСмотреть фотографии
20:25
«Высота 102»ТВ: В Волгограде коммерсанту - коррупционеру дали по рукамСмотреть фотографииCмотреть видео
17:17
В Волгограде новые остановки распределили по районамСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде бывший следователь осужден за получение крупной взяткиСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой дракиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде водителя-экспедитора посадили надолго за распродажу чужой техникиСмотреть фотографии
15:47
Селянина-лесоруба осудили за массовое уничтожение дубов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде муниципальные службы пытаются помочь УК в борьбе с наледью во дворахСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетовСмотреть фотографии
14:36
Мэрия Волгограда не получила полуторамиллиардный кредитСмотреть фотографии
14:19
Дом охотника стал "яблоком раздора" между общественниками и районной властью в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде новый корпус онкологии построят через три годаСмотреть фотографии
12:51
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет за уничтожение 30 ясенейСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде полиция напомнила приметы поджигателя лифтов Смотреть фотографии
11:51
Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников стал тренером «Ротора -2»Смотреть фотографии
11:50
Волгоградцы активно скачивают рассекреченные данные с сайта ФНССмотреть фотографии
11:16
Лидер ЛДПР в Волгоградской области оставил «с носом» экс-депутата Воробьева Смотреть фотографии
10:50
В Волгограде полиция разыскивает водителя, который сбил человека и скрылся с места аварииСмотреть фотографии
10:44
Волгоградские автолюбители не стесняются занимать парковочные места для инвалидовСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде предпринимателя задержали за попытку щедро «дать» полицейскому Смотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области на пожаре погиб двухлетний ребенокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 