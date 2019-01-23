«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской области

Житель Иловлинского района Волгоградской области попался на использовании вредоносной компьютерной программы и попытке получить доступ к серверу правительства Кировской области. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.

По данным следствия, мужчина, обладая навыками работы с программным обеспечением, нашел на одном из интернет-ресурсов вредоносную компьютерную программу, которая была наделена функцией неправомерного воздействия на средства вычислительной техники с возможностью несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Изучив принципы функционирования вредоносной программы иловлинский «хакер» попытался получить доступ к серверу сайта правительства Кировской области. Но попытка не удалась ввиду высокой технической защищенности информационного ресурса. Вину программист полностью признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Иловлинский районный суд Волгоградской области.



