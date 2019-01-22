



Арбитражный суд Волгоградской области простил 9,5 млн рублей долгов и.о. координатора реготделения ЛДПР Сергею Попову. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение суда, процедура банкротства в отношении экс-депутата областной думы завершена, должник освобожден от требований кредиторов, имевшихся на дату обращения в суд. Из почти 10 млн рублей, которые должен был заплатить Попов своим контрагентам, уплачено только 29500 рублей - имуществом на такую сумму располагал бывший парламентарий.

Блинница, тостер, айфон, микроволновка, фен, радио-часы и ряд других предметов мелкой бытовой техники были проданы с молотка. Другой собственности у 38-летнего жириновца нет, как и заработка в настоящее время. При этом у Попова на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Имеется и супруга, с которой в 2016 году он заключил брачный договор.

Основной кредитор Сергея Попова – бывший владелец торговой сети «Ман» и тоже бывший депутат областной думы Андрей Воробьев – из 8,8 млн рублей долга получил 26 тысяч рублей. По словам самого Попова, он стал жертвой обмана и не считал должным расплачиваться с бывшим коллегой. Финансовые разногласия между сторонами возникли еще в бытность их депутатства и совместной работы по установке детских площадок в жилых дворах.

Сергей Попов в ЛДПР состоит относительно недавно. Его политическая биография пестрит сообщениями о вступлении то в одну, то в другую партию. В облдуму он избирался по списку «Справедливая Россия». Мандат ему достался от покинувшего парламент Олега Пахолкова. Позже Попов ненадолго вступал в партию «Родина». В заксобрании он запомнился несколькими скандалами - короткой голодовкой, поездкой в Италию вместе с экс-губернатором Боженовым, а позже – и публичным раскаянием в совершенном вояже.