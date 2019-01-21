



Тела 68-летнего мужчины и 66-летней женщины были обнаружены в одном из домов в селе Мариновка Калачевского района области. Как сегодня сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, предположительная причина смерти супругов — отравление угарным газом. Известно, что дом, где проживали погибшие, отапливался газовой печью, при этом отопительный прибор эксплуатировался ими неправильно. На момент осмотра места происшествия следователями совместно с представителем газовой службы было установлено, что заслонка печи была закрыта, а это строго запрещено нормами безопасности.

При этом, буквально месяц назад с населением села Мариновка сотрудниками местной администрации и участковыми полиции проводилась разъяснительная работа о правилах пользования отопительными приборами, в том числе газовыми и дровяными печами.

Все обстоятельства гибели людей уточняются.