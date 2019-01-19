Общество

В Волгограде освятили воду: крещенские купания в Волге в самом разгаре

Общество 19.01.2019 16:38
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19.01.2019 16:38


Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. Праздник связан с евангельским событием, когда пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. В Волгограде Великое освящение воды прошло на центральной набережной. Обряд совершил Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Затем горожане, как всегда активно, поддержали народную традицию купаний в ледяной воде. Подробности - в фоторепортаже ИА "Высота 102"

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