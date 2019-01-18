В ДТП в Волжском пострадали три человека, в том числе - грудничок





Три человека пострадали сегодня в результате аварии на пересечении улиц Карбышева и Молодогвардейцев в городе Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в числе травмированных - грудной ребенок.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Ока», поворачивая с улицы Карбышева на улицу Малогвардейцев, не уступил дорогу «Мазде».

В результате столкновения в больницу попала мать пострадавшей девушки, которая ехала с полугодовалой дочкой в отечественной машине. У женщины сотрясение мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Помощь медиков также понадобилась еще одной пассажирке «Оки» - 65 летней женщине. Врачи зафиксировали у пострадавшей травму живота.



