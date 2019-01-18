Происшествия

В Волгоградской области мужчина сгорел из-за неисправного дымохода

Происшествия 18.01.2019 10:06
1873 0
18.01.2019 10:06


Тело 62-летнего мужчины обнаружено на месте сгоревшего дома в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона. Пожар произошел в селе Курнаевка. По данным регионального МЧС, кирпичный дом размером 6x10 метров горел по всей площади. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность системы дымохода печи.
МЧС региона напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и отопительных приборов. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам "101".

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