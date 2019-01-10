В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскому

Происшествия 10.01.2019 14:50
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10.01.2019 14:50
Подозреваемый в попытке дачи взятки полицейскому задержан в Алексеевском районе области сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела МВД. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, участковым уполномоченным районного отдела МВД накануне был установлен факт нарушения миграционного законодательства гражданином республики Узбекистан. Иностранец работал на территории РФ без патента.
В ходе составления административных материалов к участковому обратился 41-летний родственник иностранца-нелегала и предложил незаконное денежное вознаграждение в размере 11 тысяч рублей, чтобы полицейский "закрыл глаза" на нарушение закона.
О факте дачи взятки старший лейтенант полиции сообщил своему руководству, и в результате проведенных мероприятий подозреваемый был задержан. Он сознался в содеянном.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 291 УК РФ – "Покушение на дачу взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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