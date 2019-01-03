Происшествия

В Волгоградской области полуторогодовалый ребенок насмерть подавился арахисом

Происшествия 03.01.2019 12:36
738 0
03.01.2019 12:36


Вечером 2 января в больницу Николаевского района Волгоградской области поступил полуторагодовалый мальчик с диагнозом «инородное тело в транхо-бронхиальном дереве». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СК РФ региона, ребенок подавился арахисом. Сразу после случившегося родители привезли мальчика к медикам, но спасти ребенка не удалось. Он скончался в реанимации. Все подробности уточняются.

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