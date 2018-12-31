Кашель и насморк: в Волгоградской области случаев заболевания гриппом не выявлено

Здравоохранение 31.12.2018 10:20
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31.12.2018 10:20
В Волгоградской области сохраняется неэпидемическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, на последней неделе 2018 года уровень заболеваемости среди совокупного населения находится ниже порогового значения на 66%. Среди детей в возрастной группе до 2-х лет - ниже на 66%, 3-6 лет – ниже на 59%, 7-14 лет – ниже на 64%, от 15 лет и старше – ниже на 69%.
В циркуляции респираторных вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии (риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп), которые вызывают следующие симптомы: кашель, насморк, осиплость голоса, повышение температуры тела до невысоких цифр, утомляемость. Лечение во всех случаях должен назначать только медицинский работник.
Защиту от гриппа – вакцинацию – в предэпидемический период получили 1 млн 150 тысяч жителей Волгоградской области (45,6% от численности населения).
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