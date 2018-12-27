



Указание президента России о необходимости воссоздания социальной инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших от пожаров 2-3 сентября 2010 года, не выполнено и по сей день. Такой вывод, сообщает ИА «Высота 102», сделали в КСП Волгоградской области по итогам проверки работы по ликвидации последствий пожаров восьмилетней давности, которой занимался комитет строительства Волгоградской области.

Как следует из отчета контрольно-счетной палаты Волгоградской области, срок исполнения поручения главы государства был обозначен июнем 2011 года. Однако до сих пор на территории региона не завершено строительство 11 социальных объектов на территории пострадавших от пожара населенных пунктов Волгоградской области.

Для этих целей из федерального бюджета была предоставлена дотация бюджету Волгоградской области в объеме около полутора миллиардов рублей, из этой суммы было израсходовано на начало 2017 года 1,4 миллиарда рублей. Вместе с тем из 17 социальных объектов на начало 2016 года завершено строительство только пяти. Не закончено строительство 12 объектов социальной инфраструктуры: 4 пожарных депо (с. Усть-Грязнуха Камышинского района, с. Бородачи Жирновского района, с. Сосновка Руднянского района, ст. Лапшинская Котовского района); 4 детских сада (с. Веселово Камышинского района, с. Александровка Жирновского района, с. Русская Бундевка Руднянского района, ст. Лапшинская Котовского района); физкультурно-оздоровительный комплекс (далее ФОК) (с. Александровка Жирновского района); библиотека (с. Фоменково Жирновского района); пристройка к школе (спортзал) (с. Веселово Камышинского района); клуб (ст. Лапшинская Котовского района).

Проведенный анализ деятельности комитета строительства и подведомственных ему ГКУ «УКС», его предшественника - ГУП «ВОП «Волгоградоблстройинвест» при исполнении полномочий заказчиков-застройщиков, а также ГАУ «Облгосэкспертиза» при осуществлении экспертизы проектной документации строящихся объектов позволил аудиторам КСП сделать вывод о том, что комитет строительства Волгоградской области не в полной мере исполняет свои полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных учреждений.

Напомним, проблемы с возведением объектов в рамках ликвидации последствий природных пожаров были связаны с неудачным выбором подрядчиков, некоторые из которых обанкротились, с проблемами в проектной документации, с плохим качеством выполнения работ. Тогда комитет строительства возглавляла Екатерина Белоконь, которую впоследствии тогдашний губернатор Анатолий Бровко отправил в отставку. Но и некоторые действия заказчиков этих работ – подведомственных комитету учреждений - в КСП Волгоградской области назвали «неоднозначными».

Справка. В Волгоградской области в результате природных пожаров 2-3 сентября 2010 года пострадало 12 сельских поселений в пяти муниципальных районах, в том числе: Жирновском районе (с. Александровка, с. Фоменково, с. Тетеревятка), Камышинском районе (с. Веселово, с. Усть - Грязнуха, с. Соломатино), Котовском районе (ст. Лапшинская, с. Новоалексеевка), Руднянском районе (с. Русская Бундевка, с. Осички, с. Сосновка), Даниловском районе (х. Величкин).



