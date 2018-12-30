Волгоградцы поделились кусочком счастья

Общество 30.12.2018 07:47
1166 0
30.12.2018 07:47
Что радовало волгоградцев в уходящем году, какие яркие события происходили в их жизни? Горожане поделились с журналистами ИА "Высота 102" хорошими новостями. Подробности - в видеоматериале информагентства.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57113 53
16.12.2018 12:32
31615 0
01.12.2018 17:48
23061 0
Президент освободил от должности прокурора Москвы29.12.2018 16:32
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги года29.12.2018 14:32
Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять лет29.12.2018 12:34
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугу29.12.2018 11:28
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину Апарину29.12.2018 11:17
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покой29.12.2018 11:16
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре Волгограда29.12.2018 10:01
Волгограду не хватает праздничного света28.12.2018 17:25
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказка28.12.2018 16:22
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвой28.12.2018 15:42
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробки28.12.2018 15:28
По югу Волгограда проедет новогодний трамвай желаний28.12.2018 14:51
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге Волгограда28.12.2018 13:39
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду Морозу28.12.2018 10:40
Реклама