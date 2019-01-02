







Наступивший 2019 год по китайскому календарю пройдет под знаком желтой земляной Свиньи, что случается один раз в 60 лет. Астрологи утверждают, что это животное добродушное, ценит упорных и трудолюбивых, помогает завязывать новые знакомства и находить друзей. Так ли это на самом деле?

Журналисты "Высоты 102" решили вернуться в прошлое, чтобы "встретиться" с желтой земляной Свиньей 60 лет назад - в 1959 году. А все для того, чтобы на примере прожитого и пережитого понять, чего нам все-таки ожидать от этого животного - свинских сюрпризов или щедрых подарков.













Итак, 1959-й. Страна - СССР, город-герой Сталинград.





Новогоднее поздравление ЦК КПСС и рисунок счастливого рабочего на фоне ГЭС с цифрой "1959" на груди и 7-летним планом в руке - праздничная обложка "Сталинградской правды" от 1 января. Тогда не было культа Деда мороза и Снегурочки, и тем более желтых земляных Свиней из китайского гороскопа. Сталинградцы зачитывались "Огнями коммунизма", где есть такие строчки: "Там, где Волга текла нынче встала плотина. Волны и этого моря в турбинах шумят. Нам - умным и смелым - послушна природа. С каждым днем расцветает любимый наш край". Тогда жители Сталинграда не просто двигались вперед, они это делали "опережая время". Эту фразу можно назвать лозунгом того периода.





На страницах газет - отчеты со "строек семилетки". Среди них - Сталинградская ГЭС (сегодня - Волжская ГЭС), которую начали возводить в 1952 году, а закончили в 1961-м. Пресса регулярно сообщала о работе Волго-Донского судоходного канала, который открыли еще летом 1952 года. В 1959-м можно прочитать о караванах судов, которые проходят через Сталинградские сооружения гидроузла. А также о монтаже 13 мостовых электрических кранов на шлюзах, которые должны быть сданы к началу навигации 1959 года.





В Сталинграде 60 лет назад запустили первую очередь электрифицированной дороги пригородного сообщения. В заметке о торжественном митинге в честь этого события есть информация, что уже к концу 1960-го в городе-герое будет сдан участок от Мамаева кургана до Сталинградского тракторного завода.





Газеты сообщают и о строительстве комсомольцами на берегу Волги городского стадиона на 35 тысяч зрительских мест. Его, напомним, торжественно открыли в 1962 году, а снесли в 2014-м. На его месте к чемпионату мира по футболу 2018 года был построен другой стадион на 45 тысяч зрительских мест, получивший название "Волгоград Арена".





В сентябре 1959-го сталинградскую землю посетил Герой Советского Союза Алексей Маресьев. Он побывал на своей малой Родине в Камышине, где встретился с земляками. Главными его слушателями были пионеры Камышина, которым Маресьев рассказал эпизоды из своей боевой жизни. Заметим, что в 2018 году по итогам конкурса "Великие имена России" волгоградский аэропорт получил имя летчика Алексея Маресьева.





В 1959 году прошла Всесоюзная перепись населения. Судя по газетным публикациям, готовились к этому событию основательно, в том числе и в Сталинграде. Согласно результатам переписи, на тот момент в СССР проживало 208 миллионов 826 человек. Из них 45% мужчин и 55% женщин. В 1959 году насчитывалось 25 городов с населением 500 и более тысяч человек.





В городе-герое 60 лет назад идет активная работа над проектом памятника-монумента на Мамаевом кургане в ознаменование разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Газеты 1959 года пишут о визите в город авторов проекта, среди которых известный скульптор Е.В. Вучетич. Он сообщает журналистам, что работы по строительству памятника-ансамбля начнутся уже в ближайшее время. Отметим, что сооружение памятника-ансамбля началось в мае 1959 года, а завершилось в октябре 1967-го.





Богатым 1959-й год был и на гостей. В Сталинграде побывал император Эфиопии, военные атташе КНР, Польши, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Румынии, Венгрии и КНДР. А также делегация Камбоджи, представители деловых кругов ФРГ и многие другие. Советское печатное слово не дружелюбно лишь к американцам. Судя по тону публикаций, "прохладные" отношения с США были у нас и 60 лет назад.













К слову, созидательным выдался для нашего города и 1983 год. По китайскому календарю это был год водяной Свиньи, которая в целом была благосклонна к Волгограду.





Статьи с резкой критикой американцев, выступления трудовых коллективов крупных промышленных предприятий Волгограда против политики "ядерного агрессора" явно выделялись тогда в общей массе позитивных новостей о трудовых достижениях и успехах жителей города-героя.





Главное событие 1983 года - празднование 40 годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Отмечали эту дату грандиозно. Ярко-красные заголовки газет, очерки о героях и их подвиге, встречи фронтовых товарищей, театральные постановки и масштабный коммунистический субботник. В нем приняли участие все предприятия Волгоградской области.





В этот год расширяется производство на моторном заводе, а на "Каустике" строят комплекс по производству каустической соды и хлора. Меняет облик привокзальная площадь Волгограда. Сообщается, что по окончании капитального ремонта здесь оборудуют место для стоянок легкового автомобильного транспорта, будут расширены тротуары, вдоль которых появятся деревья в шаровидной кроной.





В центре Волгограда полным ходом идет строительство подземных станций скоростного трамвая. Напомним, подземный участок был построен за восемь лет и открылся 15 октября 1984 года.





В 1983-м с конвейера тракторного завода в честь 40-летия победы под Сталинградом сошел двухмиллионный трактор-юбиляр. Газеты сообщают, что в этот день все сотрудники, причастные к этому событию, пришли на работу как на праздник. Увы, но сегодня от былого величия тракторного завода не осталось и следа. Там, где раньше кипела работа, теперь руины и разруха.













2007 год огненной Свиньи запомнился в основном выборами в Государственную думу РФ. Состоялись они под занавес года - 2 декабря, поэтому предвыборная тема прослеживалась на протяжении достаточно длительного периода времени.

Отметим, что и наступивший 2019-й будет активным в политическом плане. В сентябре в Волгоградской области пройдут выборы губернатора и депутатов Волгоградской областной думы.





Было в 2007 году много громких скандалов. Среди них - приговор мэру Волгограда Евгению Ищенко, аресты начальника ГУВД по Волгоградской области Михаила Цукрука и начальника ГИБДД по региону Флорида Салимьянова. Именно в 2007-м сняли с проспекта Ленина чугунную ограду, а на площади Павших борцов установили памятник духовному покровителю города Александру Невскому. Напомним, что в настоящее время недалеко от памятника строится собор в его честь. Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.