РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годом

Экономика 26.12.2018 10:12
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26.12.2018 10:12
Преддверие Нового года и рождества – время, наполненное ожиданием чудес, добра и волшебства. Особенно это важно тем, кто больше всех в этом нуждается. Это очень хорошо понимают в компании РИТЭК, которая традиционно на пороге Нового года дарит веселое настроение пациентам детских клиник Волгограда. Нефтяники загружают автобус коробками с подарками и направляются к детям, которые накануне праздника оказались вне дома.
Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на каждом этаже Волгоградской областной детской клинической больницы звучат музыка и смех детворы. Зажигательные танцы со Снегурочкой, волшебные предсказания посоха самого главного героя праздника — Деда Мороза. И, конечно, стихи, веселые игры и сладкие подарки в розовых поросятах.
«Нынешний год – особенный, — рассказывает заместитель главного врача больницы Светлана Смыкова, — ровно 12 лет назад к нам впервые пришли поздравить ребят сотрудники из РИТЭКА. Наступал, как и сегодня, год Свиньи. И теперь каждый год наши друзья-ритэковцы приносят детям отличное предновогоднее настроение, надежду на исполнение всех их желаний. Это состояние счастья – отличная терапия для наших маленьких пациентов».
Пациенты отделения пульмонологии и аллергологии тоже считают, что выпишутся теперь раньше запланированного врачами времени. «Очень приятно, что для нас организовали такой веселый праздник. Было бы обидно его пропустить, тем более что некоторые из нас остаются здесь на Новый год», — поделились ребята, в основном — жители дальних районов Волгоградской области.
«Радостно видеть, как весело и дружно проходит утренник. Организация таких праздников очень важна для нас. Дети получают частичку душевного тепла. Рады дети — рады работники нашей компании. Много лет мы поздравляем накануне Нового года пациентов детских отделений лечебных учреждений Волгограда и Котово и намерены продолжить эту традицию», —рассказал информагентству заместитель директора по общим вопросам ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» Александр Белоножкин.
Отметим, что новогодние елки, организованные нефтяниками, прошли в эти дни также в детском отделении волгоградского онкологического диспансера и отделении медицинской реабилитации областной детской клинической больницы.
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