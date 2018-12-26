Экономика

РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годом

Экономика 26.12.2018 10:12
2614 0
26.12.2018 10:12


Преддверие Нового года и рождества – время, наполненное ожиданием чудес, добра и волшебства. Особенно это важно тем,  кто больше всех в этом нуждается. Это очень хорошо понимают в компании РИТЭК, которая традиционно на пороге Нового года дарит веселое настроение пациентам детских клиник Волгограда.  Нефтяники загружают автобус коробками с подарками  и направляются к детям, которые накануне праздника оказались вне дома.

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на каждом этаже Волгоградской областной детской клинической больницы звучат музыка и смех детворы. Зажигательные танцы со Снегурочкой, волшебные предсказания посоха самого главного героя праздника — Деда Мороза. И, конечно, стихи, веселые игры и сладкие подарки в розовых поросятах.

«Нынешний год – особенный, — рассказывает заместитель главного врача больницы Светлана Смыкова, — ровно 12 лет назад к нам впервые пришли поздравить ребят сотрудники из РИТЭКА. Наступал, как и сегодня, год Свиньи. И теперь каждый год наши друзья-ритэковцы приносят детям отличное предновогоднее настроение, надежду на исполнение всех их желаний. Это состояние счастья – отличная терапия для наших маленьких пациентов».
Пациенты отделения пульмонологии и аллергологии тоже считают, что выпишутся теперь раньше запланированного врачами времени. «Очень приятно, что для нас организовали такой веселый праздник. Было бы обидно его пропустить, тем более что некоторые из нас остаются здесь на Новый год», — поделились ребята,  в основном — жители дальних районов Волгоградской области. 

«Радостно видеть, как весело и дружно проходит  утренник. Организация таких праздников очень важна для нас.  Дети получают  частичку душевного тепла. Рады дети — рады работники нашей компании. Много лет  мы поздравляем  накануне Нового года пациентов детских отделений лечебных учреждений Волгограда и Котово и намерены продолжить эту традицию», —рассказал информагентству заместитель директора по общим вопросам ТПП «Волгограднефтегаз» ООО «РИТЭК» Александр Белоножкин.
Отметим, что новогодние елки, организованные нефтяниками, прошли в эти дни также в детском отделении волгоградского онкологического диспансера и отделении медицинской реабилитации областной детской клинической больницы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552
Популярное по теме
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод
27.11.2018 16:27
35993 52
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»
14.12.2018 15:27
12072 20
Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца
24.12.2018 17:38
10950 22
Экономика
26.12.2018 11:45
Экономика 26.12.2018 11:45
6246 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.12.2018 12:49
Экономика 25.12.2018 12:49
966 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 17:38
Экономика 24.12.2018 17:38
10950 22 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:20
Экономика 24.12.2018 14:20
13120 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:14
Экономика 24.12.2018 14:14
707 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 14:06
Экономика 24.12.2018 14:06
2507 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.12.2018 09:58
Экономика 24.12.2018 09:58
2502 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.12.2018 10:43
Экономика 23.12.2018 10:43
7397 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.12.2018 10:02
Экономика 22.12.2018 10:02
2254 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 10:23
Экономика 21.12.2018 10:23
4397 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 08:44
Экономика 21.12.2018 08:44
1491 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 08:23
Экономика 21.12.2018 08:23
691 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 06:41
Экономика 21.12.2018 06:41
1794 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.12.2018 05:15
Экономика 21.12.2018 05:15
1669 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
20.12.2018 15:53
Экономика 20.12.2018 15:53
1345 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:29
"Не могут без Пафоса": Футболисты волгоградского «Ротора» проведут тренировку на КипреСмотреть фотографии
13:11
На "слуг народа" в Волгограде потратят больше 1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии
11:48
В Волгоградской области полицейские накрыли нарколабораторииСмотреть фотографии
11:45
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» победил в конкурсе «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского»Смотреть фотографии
11:44
В Волгограде тружеников «невидимого фронта» наградили за ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:26
В Волгоградской области снегом завалило дороги к населенным пунктамСмотреть фотографии
11:26
«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернетуСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде членов наркосемьи может разлучить навеки пожизненный приговор
10:17
В Волгограде водитель сбил 14-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцы боятся повторения снегопада пятилетней давности Смотреть фотографии
10:12
РИТЭК поздравил пациентов детских клиник Волгограда с Новым годомСмотреть фотографии
09:59
«Взрыв эмоций»: в Волгограде народные контролеры проверили правила торговли пиротехникой Смотреть фотографииCмотреть видео
09:56
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» ограничили движение грузовиков
09:50
В Волгограде Комсомольский сад очистил от снега джип-«доброволец»Cмотреть видео
20:03
«Высота 102»ТВ: Движение Волгограда вперед не остановить Cмотреть видео
17:59
Волгоград «зачищают» от УК-пустышекСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде «укрепят» проект продолжения Нулевой продольной на югСмотреть фотографии
17:14
В Волгограде в заброшенный дендропарк вдохнут новую жизньСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде скоростной трамвай хотят отправить до СпартановкиСмотреть фотографии
16:36
Скончался профессор-легенда Волгоградского государственного университетаСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские ритейлеры «навариваются» на яйцахСмотреть фотографии
15:24
Жители глубинки Волгоградской области выразили недоверие «Единой России» из-за перебоев с водойСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области двое подельников хоронили тела своих жертв в домеСмотреть фотографии
14:34
Борис Усик: в Волгограде никто не пошевелил пальцем после одобрения идеи создания суворовского училища Смотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области назвали самые недоброжелательные медучрежденияСмотреть фотографии
13:03
Набережную Волгограда освободят от крупногабаритной рекламыСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области мужчина за 11 тысяч рублей пытался откупиться от дочкиСмотреть фотографии
12:10
Двое жителей Волгоградской области устроили ночь погромов и поджогов Смотреть фотографии
12:03
В центре Волгограда остановились трамваи из-за ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 