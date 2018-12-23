Культура

Волгоградский симфонический оркестр с аншлагом выступил в Камышине

Культура 22.12.2018 21:45
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22.12.2018 21:45


«У вас не найдется лишнего билетика?», - этот вопрос не единожды прозвучал у входа в ДК «Текстильщик» в Камышине, когда публика сегодня собиралась на концерт Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщает ИА «Высота 102», выступление музыкантов под управлением дирижера Андрея Аниханова прошло при аншлаге. Организаторам пришлось вынести дополнительные стулья. Зрители на одном дыхании слушали музыку мирового кино. Завершился концерт исполнением знаменитой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!». Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской филармонии, серия концертов симфонического оркестра за пределами областного центра продолжится.

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