Волгоградский симфонический оркестр с аншлагом выступил в Камышине

Культура 22.12.2018 21:45
4508 0
22.12.2018 21:45
«У вас не найдется лишнего билетика?», - этот вопрос не единожды прозвучал у входа в ДК «Текстильщик» в Камышине, когда публика сегодня собиралась на концерт Волгоградского академического симфонического оркестра. Как сообщает ИА «Высота 102», выступление музыкантов под управлением дирижера Андрея Аниханова прошло при аншлаге. Организаторам пришлось вынести дополнительные стулья. Зрители на одном дыхании слушали музыку мирового кино. Завершился концерт исполнением знаменитой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!». Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской филармонии, серия концертов симфонического оркестра за пределами областного центра продолжится.
Реклама
Популярное по теме
18.12.2018 16:07
3447 0
15.12.2018 13:29
2540 0
21.12.2018 16:45
5351 1
В волгоградском музее «поселились» советские Деды Морозы и Снегурочки21.12.2018 16:45
Праздничную атмосферу в Волгограде простимулируют конкурсом18.12.2018 16:07
Дед Мороз летит в Волгоград на собственном самолете15.12.2018 13:29
Волгоградский музей готовит выставку советских игрушек14.12.2018 11:49
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовало08.12.2018 10:26
«Ростелеком» покажет он-лайн вручение премии «Звезда Театрала»03.12.2018 12:34
На Год театра в бюджете Волгоградской области не нашлось средств02.12.2018 12:32
В Волгограде художник-затворник презентовал свою книгу о детстве в Сталинграде27.11.2018 22:31
Директором Волгоградского музтеатра стала представительница актерской династии22.11.2018 10:19
Спецоперацию по перевозке ценных экспонатов готовит Волгоградский краеведческий музей20.11.2018 13:53
Новая звезда Волгоградской филармонии потрясла публику на первом концерте15.11.2018 20:40
Волжский театр кукол впервые за четверть века сделают безбарьерным14.11.2018 11:23
Президент России назвал уроженку Бекетовки Волгоградской области национальным достоянием09.11.2018 12:56
Творческий взрыв и новая звезда: волгоградскую публику ждут на необычный концерт06.11.2018 15:01
В День народного единства волгоградцы "заряжали" в танце дружбы и добра04.11.2018 16:58
Реклама