



Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС. До 22 февраля 2019 года, когда состоятся выбора нового главы организации, его обязанности будет исполнять глава РПЛ Сергей Прядкин. Об этом сегодня со ссылкой на официальный твиттер организации сообщают федеральные СМИ.

По информации "Чемпионата", место Мутко могут занять председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин. Выдвижение кандидатов на пост президента РФС будет продолжаться до 12 февраля 2019 года.

В 2016 году Мутко в третий раз победил на выборах президента РФС. Впервые он возглавил организацию в апреле 2005 года. По его инициативе в сборную России был приглашен Гус Хиддинк. Под руководством голландского специалиста команда единственный раз в своей истории выиграла медали крупного турнира — в 2008 году россияне завоевали бронзу чемпионата Европы.

В 2009 году Мутко ушел в отставку, а вернулся в РФС в 2015-м, сменив на посту президента Николая Толстых. Срок полномочий Мутко составлял один год, до сентября 2016-го.

В декабре 2017 года Мутко заявил о временной приостановке своей деятельности в качестве президента РФС. Такое решение он связал с желанием подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против МОК, который пожизненно отстранил его от посещения Олимпийских игр из-за допингового скандала в Сочи в 2014 году. Исполняющим обязанности главы РСФ стал генеральный директор организации Александр Алаев. 18 мая 2018 года Мутко был утвержден на должность вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития.



