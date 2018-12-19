



Уголовное дело по факту уклонения от уплаты многомиллионных налогов в бюджет возбуждено в отношении ВМК "Красный Октябрь". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным источника, на металлургическом комбинате в результате применения "серых" схем ухода от налогов была существенно занижена сумма полученного убытка с целью уменьшения налога на прибыль. Таким образом, в результате в бюджет не поступило более 300 млн рублей. Финансовая афера, по материалам дела, проворачивалась на "Красном Октябре" в период, когда предприятие еще не было признано банкротом. Преступление выявили налоговики совместно с правоохранителями и новым руководством предприятия. В рамках уголовного дела следователи выясняют все обстоятельства преступления, устанавливают причастных к нему лиц.

К слову, о работе следственных органов, которые в настоящее время изучают мутные схемы прежних руководителей меткомбината, в ноябре на расширенном совещании с коллективом "Красного Октября" рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Тогда он заявил, что правоохранителям уже удалось сформировать достаточно серьезную доказательную базу. В частности, следственные органы вскрыли многоступенчатую пирамиду, созданную для вывода активов с ВМК "Красный Октябрь".

Напомним, 8 ноября текущего года арбитражный суд признал "Красный Октябрь" банкротом и ввел на этом предприятии конкурсное производство сроком на полгода. С приходом конкурсного управляющего на предприятии была образована комплексная комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



