Расследования

Возбуждено уголовное дело о неуплате в бюджет более 300 млн рублей волгоградским комбинатом "Красный Октябрь"

Расследования 19.12.2018 13:59
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19.12.2018 13:59


Уголовное дело по факту уклонения от уплаты многомиллионных налогов в бюджет возбуждено в отношении ВМК "Красный Октябрь". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.
По данным источника, на металлургическом комбинате в результате применения "серых" схем ухода от налогов была существенно занижена сумма полученного убытка с целью уменьшения налога на прибыль. Таким образом, в результате в бюджет не поступило более 300 млн рублей. Финансовая афера, по материалам дела, проворачивалась на "Красном Октябре" в период, когда предприятие еще не было признано банкротом. Преступление выявили налоговики совместно с правоохранителями и новым руководством предприятия. В рамках уголовного дела следователи выясняют все обстоятельства преступления, устанавливают причастных к нему лиц.
К слову, о работе следственных органов, которые в настоящее время изучают мутные схемы прежних руководителей меткомбината, в ноябре на расширенном совещании с коллективом "Красного Октября" рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тогда он заявил, что правоохранителям уже удалось сформировать достаточно серьезную доказательную базу. В частности, следственные органы вскрыли многоступенчатую пирамиду, созданную для вывода активов с ВМК "Красный Октябрь".
Напомним, 8 ноября текущего года арбитражный суд признал "Красный Октябрь" банкротом и ввел на этом предприятии конкурсное производство сроком на полгода. С приходом конкурсного управляющего на предприятии была образована комплексная комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

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