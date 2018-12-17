



Во сколько обойдутся новогодние подарки и развлечения для волгоградцев? Как сообщает ИА "Высота 102", Волгоградстат подсчитал средние потребительские цены на конец ноября 2018 года.

Так, самый дешевый билет можно купить в музей - всего 170 рублей на человека. Поход в театр или в кино обойдется дороже - 368 и 246 рублей соответственно. Подсчитали в Волгоградстате и средний чек в ресторане. Ужин на одного человека выйдет в 1971 рубль. Дешевле, конечно, фаст-фуд. Кофе с сэндвичем будет не полезнее, но уж точно экономнее - всего 176 рублей.

Для тех, кто может себе позволить уехать на пару-тройку дней за рубеж, можно рассмотреть цены на экскурсионные поездки. Восьмидневный вояж по городам Европы будет стоить 37,6 тысячи рублей на человека. Франция, по данным Волгоградстата, обойдется дороже - 61,1 тыс. рублей. Поездка в Финляндию на 4 дня будет стоить 18,4 тысячи рублей.

Подсчитали в статведомстве и цены на подарки. Так, смартфон в среднем стоит 8210 рублей, туалетная вода (объем 50 мл) - 1695 рублей, коньяк - 597 рублей, мягкая игрушка- 534 рубля, книга - 287 рублей и шоколад (100 гр.) - 78 рублей.



