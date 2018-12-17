Экономика 17.12.2018 16:02
6427 9
17.12.2018 16:02
Во сколько обойдутся новогодние подарки и развлечения для волгоградцев? Как сообщает ИА "Высота 102", Волгоградстат подсчитал средние потребительские цены на конец ноября 2018 года.
Так, самый дешевый билет можно купить в музей - всего 170 рублей на человека. Поход в театр или в кино обойдется дороже - 368 и 246 рублей соответственно. Подсчитали в Волгоградстате и средний чек в ресторане. Ужин на одного человека выйдет в 1971 рубль. Дешевле, конечно, фаст-фуд. Кофе с сэндвичем будет не полезнее, но уж точно экономнее - всего 176 рублей.
Для тех, кто может себе позволить уехать на пару-тройку дней за рубеж, можно рассмотреть цены на экскурсионные поездки. Восьмидневный вояж по городам Европы будет стоить 37,6 тысячи рублей на человека. Франция, по данным Волгоградстата, обойдется дороже - 61,1 тыс. рублей. Поездка в Финляндию на 4 дня будет стоить 18,4 тысячи рублей.
Подсчитали в статведомстве и цены на подарки. Так, смартфон в среднем стоит 8210 рублей, туалетная вода (объем 50 мл) - 1695 рублей, коньяк - 597 рублей, мягкая игрушка- 534 рубля, книга - 287 рублей и шоколад (100 гр.) - 78 рублей.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 15:27
11763 20
23.11.2018 12:30
7796 33
Сергей Крупчатников избран председателем Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области17.12.2018 16:08
«Лучший по профессии» электросварщик трудится на Гремячинском ГОКе17.12.2018 10:45
«В Телетрейд Групп всё прозрачно и надёжно» — сёстры Шероновы17.12.2018 08:25
Строителю шоссе Авиаторов в Волгограде суд «вернул» 14 млн рублей16.12.2018 14:47
Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»14.12.2018 15:27
Легендарный Volkswagen Golf ждет своих покупателей13.12.2018 17:23
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России13.12.2018 16:26
Налоговые отчисления «ЕвроХим-ВолгаКалия» за 9 месяцев текущего года составили 610,1 млн рублей13.12.2018 07:14
Новое минерально-химическое производство мирового уровня строит в Котельниковском районе Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Реализация проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей входит в долгосрочную стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2025...
Регоператор завершил капремонт столетнего дома в Волгограде12.12.2018 10:57
Получить желаемое: взять кредит или накопить12.12.2018 08:38
Промсвязьбанк и Волгоградская область подтвердили вектор сотрудничества11.12.2018 19:42
«КАУСТИК» предложил старшекурсникам ВолгГТУ освоить профессию метролога11.12.2018 09:50
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год10.12.2018 13:33
ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»08.12.2018 09:51
Сбербанк подвел предварительные итоги работы в 2018 году в Волгоградской области07.12.2018 16:48
Реклама