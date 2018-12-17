Экономика 17.12.2018 16:08
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17.12.2018 16:08
Управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка «Открытие» Сергей Крупчатников по итогам общего собрания избран председателем Ассоциации коммерческих банков Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области была создана 6 апреля 1993 г. с целью защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, оказания им помощи для повышения эффективности их деятельности и решения конкретных задач, стоящих перед банковским сообществом региона.
Членами Ассоциации являются коммерческие банки, кредитные организации, их объединения и обособленные подразделения иностранных банков. Ассоциация координирует свою деятельность с Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и другими органами государственной власти.
«Для меня очень почетно возглавить Ассоциацию, многолетним членом которой являюсь, — отметил Сергей Крупчатников. — Убежден, что сотрудничество всех кредитно-финансовых учреждений региона пойдет на пользу рынку банковских услуг Волгоградской области».
Сергей Крупчатников окончил экономический факультет Волгоградского государственного университета. Кандидат экономических наук. Начал карьеру в банковском бизнесе в 2005 году с позиции заместителя начальника отдела корпоративного бизнеса Волгапромбанка. С 2006 года работал в Промсвязьбанке в должности заместителя управляющего Волгоградским филиалом по развитию розничного бизнеса. В 2011 году возглавил Южный филиал Промсвязьбанка в Волгограде. В августе 2018 года назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Волгоградской области.
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