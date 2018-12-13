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Происшествия 13.12.2018 19:54
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13.12.2018 19:54
Трех 16-летних подростков сбили на пешеходном переходе в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на улице Героев Сталинграда, недалеко от остановки "Кинотеатр Юбилейный". Водитель на синем "Рено Логан" с места ДТП скрылся. Полиция объявила план "Перехват".
По предварительной информации, 2-их пострадавших положили в больницу: девочку с травмой живота и мальчика с ушибом бедра. Девочка с ушибом голени от госпитализации отказалась. Все обстоятельства произошедшего уточняются.
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