Расследования

В Волжском по решению суда уничтожат одежду на 4 миллиона рублей

Расследования 12.12.2018 14:14
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12.12.2018 14:14


Вынесен приговор предпринимателю, который привез из Москвы в Волжский одежду без маркировки, что является обязательным требованием российского законодательства. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волжского городского суда, мужчина признан виновным по статье 171.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей. Всю изъятую продукцию суд постановил уничтожить.
По материалам уголовного дела, одежду, которая не имела маркировки в соответствии с требованиями действующего законодательства, он незаконно хранил в магазине, разместив ее в торговом зале для продажи, дав указания продавцам осуществлять реализацию данного товара. В апреле текущего года немаркированная продукция в количестве 2059 единиц была изъята сотрудниками полиции.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, ходатайствовал о применении особого порядка судебного разбирательства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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