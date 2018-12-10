



В Советском районном суде Волгограда продолжилось рассмотрение дела о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетском. ИА «Высота 102» начинает текстовую онлайн-трансляцию судебного заседания.

Напомним, в результате взрыва дома 16 мая прошлого года четыре человека погибли, 10 получили травмы. Тогда полностью был уничтожен третий подъезд четырехэтажки по проспекту Университетскому, 60.

По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба.

Сегодня на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, и заказал незаконую врезку. А также Владимир Лексункин, который проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу. Отец владельца рыбного магазина Юрий Бабаян, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также явился в суд.





12-18. Потерпевшая Ирина Маловичко рассказала, что жила в этом доме, в другой квартире в этом же доме проживала ее мама. Мама лежачая, поэтому женщина каждое утро заходила к ней. В 11 часов женщина почувствовала запах газа, такой сильный, что ее маме стало плохо. Чтобы проветрить квартиру, она открыла дверь в подъезд, но оттуда еще больше пошел запах, до головокружения. По ее словам, никого не эвакуировали, люди не знали, что делать. (Женщина заплакала, когда начали говорить о взрыве - ред. ИА "Высота 102"). Когда раздался взрыв, в квартире осталась ее мама, ее завалило обломками. В комнате были деньги в сумме 300 тысяч рублей, это были пенсионные сбережения мамы, которые она копила на похороны. Когда разбирали обломки дома, выбросили из окна шкаф, она нашла это место. Нашла и кошелек, и платок, куда были завернуты деньги и пенсионное удостоверение, но денег не было. Также пропали ордена и медали ее отца-ветерана.

12-33. Адвокат Лексункина: Насколько сильно пахло газом?

12-34. Ответ Ирины: "Попробуйте включить четыре конфорки, духовку и засуньте туда голову - настолько сильно пахло".

12-42. Допрос еще одной потерпевшей Сайкиной. Она рассказала, как у газовой будки стояли два человека, работники газовой службы. У одного из них в руках был прибор, похожий на газоанализатор.

12-49. Допрос дочери Ирины Маловичко. Когда она зашла во двор, почувствовала, что там пахнет газом. Она шла с обеденного перерыва из пенсионного фонда, где работает. Время было около 12-10 - 12-50. Взрыв услышала, когда она уже вернулась на работу. Прибежала к дому и увидела, что комната, где лежала ее бабушка, полностью разрушена. По ее словам, эвакуации и предупреждения об опасности никто не объявлял.

13-17. Вопрос прокурора Лексункину. Когда вы поняли, что произошла утечка газа?

13-20. Лексункин пояснил, что в 11-08 позвонил в газовую службу. (При этом многие потерпевшие утверждают, что запах почувствовали около 10-30 - прим. ред. ИА "Высота 102").

13-21. Почему так долго вызывали службу?

13-21. Лексункин ответил, что он увидел повреждение, остановил работу, позвонил Бабаяну и газовикам.

13-22. Допрос потерпевшего Исояна Левона. Он с женой, двумя детьми и родителями жил в этом доме. Жена позвонила и сообщила о странном запахе в квартире, который становился все сильнее. Причем он шел в основном со стороны улицы. Когда узнал, что дом разрушился, подумал, что было землетрясение. Жена получила сотрясение головного мозга в результате обрушения дома, месяц пролежала в больнице. При этом он заявил, что супругу увезли в больницу лишь через 4 дня после трагедии, до этого, по ее словам, ее не хотели забирать. Он не согласен с суммой ущерба. Квартира, которую он потерял оценили в 3 миллиона 200 с лишним тысяч рублей.

13-38. Допрос потерпевшего Алексея Соколова. Он жил во втором подъезде дома. Подробностей он не знает, так как был на работе. Приехал только вечером, когда ему сообщили о случившемся друзья и соседи. Жил в доме с мамой, ее во время взрыва дома не было.

13-45. Допрос потерпевшей Зайченко. Она не жила в своей квартире и газ в жилье был отключен.

Один из потерпевших предположил, что взрыв мог произойти именно в этой квартире. По его словам, утечка могла произойти оттуда.

(24-ая квартира была признана эпицентром взрыва - прим. ред. ИА "Высота 102" ). Но эта версия не подтверждается фактами.

13-50. Показания еще одного потерпевшего Терехина зачитывает прокурор. Самого Терехина нет на процессе. Он работает водителем на скорой помощи и спал после ночной смены, когда произошел взрыв. Он смог выбраться из полуразрушенного дома.

13-52. Сегодняшнее заседание закончено.