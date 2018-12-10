Расследования

Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Расследования 10.12.2018 12:29
4559 14
10.12.2018 12:29


В Советском районном суде Волгограда продолжилось рассмотрение дела о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетском. ИА «Высота 102» начинает  текстовую онлайн-трансляцию судебного заседания.
Напомним, в результате взрыва дома 16 мая прошлого года четыре человека погибли, 10 получили травмы. Тогда полностью был уничтожен третий подъезд четырехэтажки по проспекту Университетскому, 60.
По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба.
Сегодня на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, и заказал незаконую врезку. А также Владимир Лексункин, который проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу. Отец владельца рыбного магазина Юрий Бабаян, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также явился в суд.

12-18. Потерпевшая Ирина Маловичко  рассказала, что жила в этом доме, в другой квартире в этом же доме проживала ее мама. Мама лежачая, поэтому женщина каждое утро заходила к ней. В 11 часов женщина почувствовала запах газа, такой сильный, что ее маме стало плохо. Чтобы проветрить квартиру, она открыла дверь в подъезд, но оттуда еще больше пошел запах, до головокружения. По ее словам, никого не эвакуировали, люди не знали, что делать. (Женщина заплакала, когда начали говорить о взрыве - ред. ИА "Высота 102"). Когда раздался взрыв, в квартире осталась ее мама, ее завалило обломками. В комнате были деньги в сумме 300 тысяч рублей, это были пенсионные сбережения мамы, которые она копила на похороны. Когда разбирали обломки дома, выбросили из окна шкаф, она нашла это место. Нашла и кошелек, и платок, куда были завернуты деньги и пенсионное удостоверение, но денег не было. Также пропали ордена и медали ее отца-ветерана. 
12-33. Адвокат Лексункина: Насколько сильно пахло газом?
12-34. Ответ Ирины:  "Попробуйте включить четыре конфорки, духовку и засуньте туда голову - настолько сильно пахло".
12-42. Допрос еще одной потерпевшей Сайкиной. Она рассказала, как у газовой будки стояли два человека, работники газовой службы. У одного из них в руках был прибор, похожий на газоанализатор. 
12-49. Допрос дочери Ирины Маловичко. Когда она зашла во двор, почувствовала, что там пахнет газом. Она шла с обеденного перерыва из пенсионного фонда, где работает. Время было около 12-10 - 12-50. Взрыв услышала, когда она уже вернулась на работу. Прибежала к дому и увидела, что комната, где лежала ее бабушка, полностью разрушена. По ее словам, эвакуации и предупреждения об опасности никто не объявлял. 
13-17. Вопрос прокурора Лексункину. Когда вы поняли, что произошла утечка газа?
13-20. Лексункин пояснил, что в 11-08 позвонил в газовую службу. (При этом многие потерпевшие утверждают, что запах почувствовали около 10-30 - прим. ред. ИА "Высота 102"). 
13-21. Почему так долго вызывали службу?
13-21. Лексункин ответил, что он увидел повреждение, остановил работу, позвонил Бабаяну и газовикам. 
13-22. Допрос потерпевшего Исояна Левона. Он с женой, двумя детьми и родителями жил в этом доме. Жена позвонила и сообщила о странном запахе в квартире, который становился все сильнее. Причем он шел в основном со стороны улицы. Когда узнал, что дом разрушился, подумал, что было землетрясение. Жена получила сотрясение головного мозга в результате обрушения дома, месяц пролежала в больнице. При этом он заявил, что супругу увезли в больницу лишь через 4 дня после трагедии, до этого, по ее словам, ее не хотели забирать. Он не согласен с суммой ущерба. Квартира, которую он потерял оценили в 3 миллиона 200 с лишним тысяч рублей.   
13-38. Допрос потерпевшего Алексея Соколова. Он жил во втором подъезде дома. Подробностей он не знает, так как был на работе. Приехал только вечером, когда ему сообщили о случившемся друзья и соседи. Жил в доме с мамой, ее во время взрыва дома не было.
13-45. Допрос потерпевшей Зайченко. Она не жила в своей квартире и газ в жилье был отключен.
Один из потерпевших предположил, что взрыв мог произойти именно в этой квартире. По его словам, утечка могла произойти оттуда. 
(24-ая квартира была признана эпицентром взрыва - прим. ред. ИА "Высота 102"). Но эта версия не подтверждается фактами. 
13-50. Показания еще одного потерпевшего Терехина зачитывает прокурор. Самого Терехина нет на процессе. Он работает водителем на скорой помощи и спал после ночной смены, когда произошел взрыв. Он смог выбраться из полуразрушенного дома. 
13-52. Сегодняшнее заседание закончено. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
12322 20
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании
14.11.2018 15:50
13461 7
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату Булатову
15.11.2018 14:38
12125 53
Расследования
10.12.2018 11:30
Расследования 10.12.2018 11:30
2717 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 21:04
Расследования 07.12.2018 21:04
9416 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
5081 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
2293 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2524 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
7038 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
13853 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5359 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1469 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6514 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 15:40
Расследования 04.12.2018 15:40
2940 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3192 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6393 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2147 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5211 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

22:44
В Волгограде обнаружили повешенного студента
20:11
В Волгограде легальные маршрутки втянуты в войну за выживание Cмотреть видео
17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 