



Почти 180 миллионов рублей оказался должен завод-банкрот "Химпром" за пользование федеральными земельными участками, который ранее арендовал для производственной деятельности и размещения своих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, иск о взыскании в ВОАО "Химпром" неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами подало управление Росимущества Волгоградской области. Речь идет о пользование землей в период с 14 июня по 31 августа 2016 года.

Примечательно, что договор аренды между ТУ Росимущества Волгоградской области и ВОАО "Химпром" был расторгнут. Однако, как считает суд, его отсутствие не освобождает ответчика от обязанности вносить плату за землю в размере, соответствующем размеру арендной платы, определяемой в порядке, установленном правительством Российской Федерации.

Отметим, что это уже не первый иск, которое заявило ТУ Росимущество Волгоградской области заводу-банкроту. В ноябре текущего года арбитраж обязал ВОАО "Химпром" выплатить более 3,5 миллиона рублей неосновательного обогащения за пользование земельным участком площадью 27080 кв.м., расположенном на берегу Волги в Кировском районе.

Решения в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.



