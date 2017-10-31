На Волжской ТЭЦ прошла противопожарная тренировка оперативного персонала

Экономика 31.10.2017 16:39
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31.10.2017 16:39
Противопожарная тренировка оперативного персонала в период работы комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду прошла накануне на Волжской ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе ликвидации условной аварии в энергосистеме были задействованы действующие добровольные пожарные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников теплоэлектростанции, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области и МКУ «Служба спасения Волгограда».
Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания на станции с обеспечением надежных и наиболее экономичных схем и режимов работы оборудования.
При подведении итогов тренировки члены комиссии отметили, что всеми участниками в ходе ликвидации аварии приняты правильные решения по последовательности действий по минимизации отклонений от графиков электрической и тепловой энергии. Условным пострадавшим оказана своевременная и профессиональная помощь.
«Отработка действий по обеспечению работы котлов на минимальной нагрузке, а также взаимодействие между структурными подразделениями, диспетчерскими службами смежных предприятий и пожарными подразделениями заслуживают высокой оценки», - отметил заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора, председатель комиссии Бибин Евгений Алексеевич.
Кроме того, комиссия проверяла техническое состояние генерирующих мощностей, зданий и сооружений электростанции, качество выполненных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, соответствие запасов топлива установленным нормативам и подготовку персонала к работе в условиях низких зимних температур.
Комиссия единогласно подтвердила техническую готовность теплоисточника нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в условиях осенне-зимнего периода и выдала Акт готовности.
На основании подписанного Акта состоялось торжественное вручение Паспорта готовности.
Справка.
В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018г ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и управляемых обществ запланировано 116 мероприятий. Всего на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования было направлено свыше 330 млн рублей. Проведены противоаварийные тренировки по ликвидации технологических нарушений в условиях низких температур, сформирован аварийный запас топлива и материалов.
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