Экономика

На Волжской ТЭЦ прошла противопожарная тренировка оперативного персонала

Экономика 31.10.2017 16:39
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31.10.2017 16:39


Противопожарная тренировка оперативного персонала  в период работы комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду прошла накануне на Волжской ТЭЦ. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в ходе ликвидации условной аварии в энергосистеме были задействованы действующие добровольные пожарные и нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников теплоэлектростанции, пожарные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области и  МКУ «Служба спасения Волгограда».



Главной задачей участников тренировки стала отработка четких действий по локализации и ликвидации возгорания на станции  с обеспечением надежных  и наиболее экономичных схем и режимов работы оборудования. 



При подведении итогов тренировки члены комиссии отметили, что всеми участниками в ходе ликвидации аварии приняты правильные решения по последовательности действий по минимизации отклонений от графиков электрической и тепловой энергии. Условным пострадавшим оказана своевременная и профессиональная помощь.
«Отработка действий по обеспечению работы котлов на минимальной нагрузке, а также взаимодействие  между структурными подразделениями,  диспетчерскими службами смежных предприятий и пожарными подразделениями заслуживают высокой оценки», - отметил заместитель начальника Управления государственного энергетического надзора, председатель комиссии Бибин Евгений Алексеевич.



Кроме того, комиссия проверяла техническое состояние генерирующих мощностей, зданий и сооружений электростанции, качество выполненных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, соответствие запасов топлива установленным нормативам и подготовку персонала к работе в условиях низких зимних температур.



Комиссия единогласно подтвердила техническую готовность теплоисточника нести заданную нагрузку, в том числе в условиях пиковых отрицательных температур в условиях осенне-зимнего периода и выдала Акт готовности.
На основании  подписанного Акта  состоялось торжественное вручение  Паспорта готовности.

Справка. 
В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018г ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и управляемых обществ  запланировано 116 мероприятий.  Всего на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования было направлено свыше 330 млн рублей.  Проведены противоаварийные тренировки по ликвидации технологических нарушений в условиях низких температур, сформирован аварийный запас топлива и материалов.

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