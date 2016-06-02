Общество

В Волгоградской области ЛУКОЙЛ поддержал юных дзюдоистов

Общество 02.06.2016 13:26
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02.06.2016 13:26


В городе Камышин Волгоградской области завершился открытый турнир по дзюдо среди городов России, посвященный празднованию 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Как сообщили ИА «Высота 102» партнеры турнира – ООО «ЛУКОЙЛ – Волгоградэнерго», он собрал 230 юношей 2002-2004 и девушек 2003-2005 годов рождения из Саратова, Волгограда, Волжского, Фролово, Котово, Петров Вала и Камышина. Лучшей в командном зачете стала команда из Саратова, на втором месте – волгоградцы, третье призовое место заняла камышинская команда. По мнению участников, борьба за призовые места была упорной, а главный организатор турнира, президент Волгоградской областной спортивно-патриотической общественной организации «Единство» Олег Горемыкин отметил высокий уровень подготовки спортсменов. Заданная высокая планка соревнований придала турниру особую остроту.
Как пояснил информагентству генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин, компания  всегда поддерживает приоритетные для здоровья нации мероприятия. «Мы традиционно поддержали турнир по дзюдо, который прошел в атмосфере честного судейства и упорной борьбы за победу», - отметил Михаил Зимин. Участники турнира отметили также значительную поддержку в организации и проведении турнира представителя Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области Семена Глозмана. 

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