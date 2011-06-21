В Астрахани арестованы продавцы наркотиков

Сотрудники управления наркоконтроля по Астраханской области задержали «семейную» преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотиков на территории города. В пресс-группе РУ ФСКН по Астраханской области корреспонденту ИА «Высота 102» сообщили, что в поле зрения оперативников наркоконтроля сообщники находились полгода, когда же вся доказательная база была собрана, наркоторговцев взяли с поличным. Задержанными оказались 27 и 32-летние астраханцы, родственники по линии жён. Младший занимался сбытом марихуаны, поставляемой из Ставропольского края, старший продавал гашиш, поступающий из Санкт-Петербурга. Впрочем, говорят оперативники, весь наркотик приходил к старшему, который накидывал несколько сотен рублей за дозу и по-родственному продавал младшему. Тот, в свою очередь, набавлял ещё несколько сотен и продавал знакомым. Оба подозреваемых были задержаны после очередного сбыта наркотиков в разных местах города. При себе у них находился и товар, уже расфасованный и подготовленный на продажу. Следственной службой РУ ФСКН России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупных размерах.

