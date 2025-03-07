Андрей Бочаров потребовал довести до ума пешеходную доступность ЖК «Комарово»

7 марта в Советском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров проинспектировал развитие современной социальной инфраструктуры на территории ЖК «Комарово». Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель оценил ход работ по строительству новой школы-тысячника на ул. Ивановского, а также развитие пешеходной инфраструктуры всего микрорайона.

- Большая застройка и большое количество детей, которые здесь проживают, конечно, требуют создания современной школы. Она позволит существенно снять нагрузку с близлежащих учреждений образования и по нашей задумке станет центром притяжения и развития всего микрорайона, — здесь все для этого есть, - подчеркнул глава региона.

Как ожидается, новое образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября 2025 года. Здание разделено на несколько блоков. Здесь разместятся как классы начальной школы, так и учебные пространства для учеников средней и старшей школы. Специалистами уже завершается обустройство и оснащение большого и малого спортивных залов, где будут подготовлены помещения для ЛФК и зала хореографии. Кроме того, в школе предусмотрены собственный бассейн с двумя чашами, столовая, актовый зал, библиотека с хранилищем, медблок, кабинеты труда и ОБЖ, музыкальный и компьютерный классы.

Будет в образовательном учреждении работать и собственный планетарий, медиацентр, площадки для освоения беспилотных и роботизированных технологий.

В настоящее время подходит к концу поставка всего необходимого оборудования и школьной мебели.

Завершаются работы и в школьном дворе, однако Андрей Бочаров дал чиновникам ряд поручений по расширению благоустроенного пространства. По словам руководителя, к школе должна быть построена новая автодорога, а также удобные пешеходные тротуары.

Отметим, особое внимание подчинённых губернатор заострил на необходимости создания на всей территории жилого комплекса современных пешеходных дорожек и лестниц. Строительство этой инфраструктуры давно назрело из-за особенностей рельефа местности, где расположился ЖК.

Фото из архива ИА «Высота 102»