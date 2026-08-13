



Свыше 36 тысяч заявлений в 67 организаций Волгоградской области, реализующих программы среднего профессионального образования (СПО), подано вчерашними выпускниками. Из них порядка 10 тысяч —на обучениепо федеральному проекту «Профессионалитет».

По информации регионального комитета образования и науки, наибольший интерес абитуриенты проявляют к специальностям в области сварочного дела, медицины, IT-технологий, машиностроения, технического обслуживания и ремонта автотранспорта, педагогики и туризма. Средний конкурс составляет 3,5 человека на место. По ряду направлений достигает десяти человек на место. Средний балл аттестата поступивших — 4,06, при этом по отдельным востребованным направлениям (сестринское дело, педагогические науки, информатика и вычислительная техника) он достигает 4,9 - 4,95 балла.

На 2026–2027 учебный год в колледжах и техникумах региона предусмотрено более 12 тысяч бюджетных мест. Контрольные цифры приема сформированы с учетом прогнозной потребности регионального рынка труда.

Для повышения качества подготовки кадров колледжи активно обновляют материально техническую базу, развивают актуальные направления, востребованные работодателями. Так, в 2026 году открыт ряд новых специальностей, в том числе, в сфере цифровой трансформации, роботизированного производства, судовой энергетики, медико профилактической деятельности, преподавания в школе.

Основной прием документов на очную форму обучения продлится до 15 августа. Образовательные учреждения, в которых останутся свободные места, продолжат прием абитуриентов.