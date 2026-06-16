Жалобы волгоградцев в госпабликах ускоряют латание ям на дорогах





После жалобы волгоградцев в соцсетях рабочие в течение трех дней залатали яму посреди дороги на ул. Родниковой рабочие. В Волжском на улице Набережной чиновники оперативно организовали работы по восстановлению ограничителей высоты для большегрузов. Это также стало возможным после обращения местного жителя к властям в одном из госпабликов. Традиционный формат письменных обращений в госорганы, таким образом, уже уступает место более оперативным способам коммуникации черех социальные сети.

Ключевое преимущество госпабликов заключается не только в информировании граждан, но и в возможности оперативно получить обратную связь. Как сообщает ИА «Высота 102», только за последний месяц через официальные сообщества государственных учреждений Волгоградской области было отработано около 1300 инцидентов.

– Чаще всего жители направляют сообщения через комментарии и личные сообщения, сообщая о проблемах благоустройства, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры или вопросам здравоохранения, – сообщают в профильном комитете. – Среднее время подготовки первичного ответа в госпабликах региона составляет около 3,5 рабочих часов, что значительно быстрее традиционных сроков рассмотрения письменных обращений.

Кроме того, представители органов власти, как правило, публикуют результаты выполненных работ, сопровождая отчеты фотографиями, подтверждающими устранение выявленных проблем.

В настоящее время в Волгоградской области функционирует около 5000 официальных страниц органов власти и подведомственных учреждений. Их совокупная аудитория превышает 3,7 миллиона подписчиков.