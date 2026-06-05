



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области региональную трассу сковала глухая пробка. Затор образовался из-за ДТП у хутора Бурковский. Происходящее на дороге очевидцы засняли на видео.







- Стоит глухо от Краснослободска до хутора Бурковский, еле ползут машины в сторону Волжского, а от Третьего Решающего в обратную сторону те, кто движется к Волгограду, — рассказал журналистам один из автолюбителей.

Затор спровоцировали две иномарки, которые не смогли выдержать дистанцию, совершив столкновение.

Отметим, судя по данным сервиса «Яндекс Карты», протяжённость пробки уже перевалила за 9 км и продолжает стремительно увеличиваться. Ситуацию усугубляет традиционный пятничный рост автомобильного трафика, когда многие волгоградцы пытаются выехать из областного центра за город.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»