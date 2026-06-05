МЧС экстренно предупредило волгоградцев о надвигающемся шторме

В Волгограде и области в ближайшие часы ожидаются обильные осадки и усиление ветра. ГУ МЧС России по региону распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды.

- В период 15.45-17.00 часов и до конца суток 5 июня, ночью и днем 6 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, - сообщили в оперативном ведомстве.

Сильный ветер может привести к повреждению ЛЭП, падению деревьев и шатких конструкций. Волгоградцам рекомендуют закрывать окна в помещениях, чтобы избежать травм в случае резких порывов ветра.





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