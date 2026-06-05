Сегодня, 5 июня, в День Эколога в волгоградском детско-юношеском центре чествовали заслуженных экспертов, представителей надзорных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций. Одновременно отмечали и ещё одну знаменательную дату – десять лет исполнилось Экологическому совету при Волгоградской областной думе.

Экологический совет был создан в 2016 году по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. За это время под четким руководством главы Экологического совета и председателя профильного думского комитета Ирины Соловьевой общественный орган превратился в слаженный механизм, который успешно объединил во благо экологии региона представителей власти, бизнеса, научного сообщества и жителей всей Волгоградской области.









В рамках торжественного мероприятия, состоявшегося 5 июня в Волгограде, прошла церемония награждения экоактивистов, педагогов-экологов, ученых, представителей экологически ответственных предприятий и органов власти, активно участвующих в реализации важных природоохранных проектов региона. Особое внимание было уделено молодым волгоградцам, которые уже сейчас вносят посильный вклад в здоровое будущее региона.

За десятилетие совет стал авторитетной площадкой, решающей проблемные вопросы охраны природы и экологии в Волгоградской области. Среди стратегических направлений – системная работа по оздоровлению Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, рек Волго-Донского бассейна.





Важно отметить, что в состав Экологического совета входят авторитетные в природоохранной сфере люди: ученые, среди которых академик РАН, эксперты-экологи, депутаты представительных органов власти, руководители общественных организаций. Каждый из них принимает активное участие в работе Экосовета, глубоко погружаясь во все рассматриваемые задачи. Руководитель совета – Ирина Соловьева – для более эффективной работы и сама прошла профессиональную подготовку в Волгоградском аграрном университете, получив в 2021 году диплом по специальности «Экология».

– В начале пути мы с нуля налаживали процессы работы Экосовета. Сейчас можно уверенно сказать, что наш «паровоз» движется по проложенным рельсам и будет продолжать набирать обороты. Меня радует тот факт, что совместно с представителями органов власти активное участие в решении экологических вопросов принимает молодежь. Хотелось бы поздравить всех причастных с Днем эколога. Продолжаем нашу работу во благо природы родного края, – подчеркнула Ирина Соловьева.





Подводя итоги работы, парламентарий отметила, что Волгоградская область уже демонстрирует серьёзные результаты в достижении национальной цели по обеспечению экологического благополучия, и добавила, что Экологический совет продолжит держать эти вопросы на системном контроле.





























Фото: Андрей Поручаев / V102.RU