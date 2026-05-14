В Волгограде и Волжском отремонтируют 6 улиц имени героев войны





Шесть улиц в Волгограде и Волжском общей протяженностью более 10 км, названных в честь героев или событий Великой Отечественной войны, отремонтируют в 2026 году. Также приведут в порядок участки, ведущие к мемориалам. Все работы будут выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Как сообщили в облкомдортрансе, в Волгограде реконструируют проспект героев Сталинграда, улицы 7-й Гвардейской дивизии и им. 64-й Армии общей протяженностью 9,2 км.



В Волжском отремонтируют дорогу по ул. К. Нечаевой, ведущей к одноименному скверу и памятнику советской летчицы, погибшей в воздушном бою во время Сталинградской битвы. Также работы развернутся на двух участков дороги-дублера по ул. Карбышева вдоль 32 микрорайона общей протяженностью 1,1 км.



На всех объектах будут выполнены комплексные работы по замене изношенного слоя дорожного покрытия, дорожных знаков, будет нанесена новая разметка.



Фото администрации Волгоградской области

