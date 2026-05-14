Соцфонд выдал 773 путевки волгоградским льготникам

773 жителя Волгоградской области получили путёвки от регионального отделения СФР на санаторно-курортное лечение с начала года. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Соцфонда РФ по Волгоградской области, право на такое лечение имеют федеральные льготники, не отказавшиеся от набора социальных услуг. К таким категориям относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны;граждане с инвалидностью; дети-инвалиды; ветераны боевых действий; лица, подвергшиеся воздействию радиации, а также другие категории граждан, определённые законодательством.