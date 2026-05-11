Бочаров провел заседание оперштаба по безопасности

Сегодня, 11 мая, в администрации Волгоградской области состоялось заседание оперативного штаба. Губернатор Андрей Бочаров с силовиками и руководителями профильных структур обладмина обсудили вопросы безопасности.
- В ходе заседания рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области, - говорится в сообщении.
Напомним, что в регионе прошли массовые мероприятия в честь празднования Дня Победы. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: администрации Волгоградской области
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!