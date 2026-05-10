



В Волгоградской области продолжается масштабное голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За 2,5 недели свой выбор сделали уже 85467 жителей Волгограда и области.

По информации областного комитета ЖКХ, в Волгограде лидирующие позиции продолжает удерживать проект благоустройства конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе (9,5 тыс. голосов). Среди лидеров также — парковая зона вдоль ул. им. Фадеева в Красноармейском районе (8,1 тыс.) и проект общественной территории в границах ул. им. Константина Симонова, 26, 34 и ул. 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе (7,2 тыс.)



В Волжском наибольшее количество голосов (9,6 тыс.) набрал сквер вдоль ул. Машиностроителей (от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов). В числе наиболее популярных среди жителей региона проектов — реконструкция тротуара по ул. им. Героя Советского Союза А.П. Маресьева в Камышине (2,1 тыс. голосов); пешеходной зоны в Петров Вале по ул. Ленина от д. 84б до перекрестка ул. Ленина и пр. Пионеров (1,2 тыс.) и пешеходной зоны в Михайловке по четной стороне ул. Республиканская между домами № 26а и №34а.



Объекты, за которые голосуют жители региона сегодня, будут реализованы в 2027 году. С 2019 года в голосовании поучаствовали уже около 1,3 миллиона человек, всего было реализовано порядка 170 проектов.





