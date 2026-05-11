РПН спросит волгоградцев о детском отдыхе и качестве игрушек

В Волгоградской области с 11 по 22 мая будет работать «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Сотрудники территориального управления Роспотребнадзора, как поясняет ведомство, готовы ответить на вопросы о качестве детского отдыха и выборе организаций, оказывающих такие услуги.

Также специалисты посоветуют, как собрать ребенка в детский лагерь и проконсультируют по вопросам качества и безопасности игрушек и одежды.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей линии»:

8 -800 -555- 49-43 - Единый консультационный центр Роспотребнадзора (работает в круглосуточном режиме);

8-8442-24-36-30 - «горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области;

8-8442-23-86-56, 8-8442-24-36-54, 8-844-24-36-53 - отдел надзора по гигиене детей и подростков;

8-8442-23-00-06, 8-8442-23-00-08, 8-8442-23-00-09 - отдел защиты прав потребителей;,

8-8442-37-29-19 - консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

