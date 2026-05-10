Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 века





Сегодня, 10 мая, легендарная композитор Александра Пахмутова, которая провела несколько дней в Волгограде, отправилась в Москву. Александру Николаевну провожали глава региона, волонтеры и чиновники. В городе-герое композитор приняла участие в Параде Победы и в живом концерте во время акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Губернатор Волгоградской области поблагодарил Александру Николаевну за визит в Волгоград и выразил надежду увидеть знаменитую землячку в городе на Волге и в будущем году.

- У нас привокзальная площадь и площадь Павших Борцов должны быть сделаны. Мы должны завершить нижнюю террасу набережной, построить памятник в честь подвига участников специальной военной операции и музей. Поэтому мы с вами договорились, что вы приедете, проверите и поставите свой знак качества! — отметил Андрей Бочаров.







Глава региона напомнил, что в год рождения Александры Пахмутовой родилась еще одна легенда Сталинграда, футбольный клуб, традиции которого сейчас продолжает «Ротор».



Губернатор подарил композитору футбольный мяч — точную копию того мяча, которым 2 мая 1943 года играла сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» против московского «Спартака» и набор болельщика: шарфик, вымпел, кепку и игровую футболку клуба с номером «9» и фамилией нашей прославленной землячки. Номер выбран не случайно — это день рождения Александры Пахмутовой.





В свою очередь Александра Николаевна передала городу-герою на вечное хранение икону Николая Чудотворца 19 века.

- Хочу передать родному городу эту икону, чтобы здесь была прекрасная жизнь, без войны. В свое время здесь было столько горя. Сегодня здесь так красиво, и живут замечательные люди. А мы всегда будем верны нашей земле, — отметила Александра Пахмутова.



Подаренную икону разместят в одном из учреждений, чтобы ее смогли увидеть волгоградцы, а затем ее навсегда передадут в музей имени Александры Николаевны Пахмутовой.



Фото администрации Волгоградской области



