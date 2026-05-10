Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Александра Пахмутова подарила волгоградцам икону 19 века

Сегодня, 10 мая, легендарная композитор Александра Пахмутова, которая провела несколько дней в Волгограде, отправилась в Москву. Александру Николаевну провожали глава региона, волонтеры и чиновники. В городе-герое композитор  приняла участие в Параде Победы и в живом концерте во время акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане. Губернатор Волгоградской области поблагодарил Александру Николаевну за визит в Волгоград и выразил надежду увидеть знаменитую землячку в городе на Волге и в будущем году.

- У нас привокзальная площадь и площадь Павших Борцов должны быть сделаны. Мы должны завершить нижнюю террасу набережной, построить памятник в честь подвига участников специальной военной операции и музей. Поэтому мы с вами договорились, что вы приедете, проверите и поставите свой знак качества! — отметил Андрей Бочаров.  


Глава региона напомнил, что в год рождения Александры Пахмутовой родилась еще одна легенда Сталинграда, футбольный клуб, традиции которого сейчас продолжает «Ротор».

Губернатор подарил композитору футбольный мяч — точную копию того мяча, которым 2 мая 1943 года играла сборная местных игроков в составе сталинградского «Динамо» против московского «Спартака» и набор болельщика: шарфик, вымпел, кепку и игровую футболку клуба с номером «9» и фамилией нашей прославленной землячки. Номер выбран не случайно —  это день рождения Александры Пахмутовой. 


В свою очередь Александра Николаевна передала городу-герою на вечное хранение икону Николая Чудотворца 19 века.  

- Хочу передать родному городу эту икону, чтобы здесь была прекрасная жизнь, без войны. В свое время здесь было столько горя. Сегодня здесь так красиво, и живут замечательные люди. А мы всегда будем верны нашей земле, — отметила Александра Пахмутова.  

Подаренную икону разместят в одном из учреждений, чтобы ее смогли увидеть волгоградцы, а затем ее навсегда передадут в музей имени Александры Николаевны Пахмутовой.  

Фото администрации Волгоградской области

Общество 10.05.2026 19:44
Общество 10.05.2026 18:52
