Под Волгоградом открыли две остановки имени героев СВО





В Калаче-на-Дону Волгоградской области возвели две остановки общественного транспорта, посвященных героям СВО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Борьба», инициатива принадлежит волонтерам из группы «Помощь фронту 34». В сборе средств и работе по установке остановочных павильонов приняли участие жители города и предприниматели.

Остановки названы в честь героев СВО Андрея Бойко и Евгения Янина. Сооружения с лавочками появились на улицах Водоводная и Казачья, где останавливаются маршрутное такси. На стене - фотографии погибших и их биография, а также рассказ об обстоятельствах гибели в зоне спецоперации.



Фото газеты «Борьба» VK.com





