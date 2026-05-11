Снят запрет на въезд транзитных грузовиков в Волгоград

В связи с завершением праздничных мероприятий и майских праздников в Волгограде снял запрет на въезд транзитных грузовиков.

- Отвод и ограничение транзитного грузового транспорта осуществлялся полицейскими на территории Среднеахтубинского, Городищенского и Светлоярского районов, а также на въездах в сам город Волгоград, - сообщили в полиции.

Напомним, что ограничения вводились до 00-00 час. 10 мая в целях антитеррористической безопасности, снижения заторов на дорогах и ДТП с участием большегрузов.





