В Волгограде снесут торговые павильоны на ул. Дзержинского





В Тракторозаводском районе Волгограда готовятся к сносу очередных ларьков и павильонов. На этот раз власти планируют расторгнуть соглашения на размещение нестационарных торговых объектов на ул. Дзержинского. Самую протяжённую в областном центре пешеходную улицу чиновники полностью отведут под тротуары и озеленение.

В апреле 2026 года МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда» заключило контракт на обновление парковой зоны, находящейся в границах ул. Мещерякова и домом №28 на ул. Дзержинского. Работы предусматривают мощение плиткой тротуаров площадью 4,2 тыс. кв. метров, установку 12 лавочек, высадку 65 деревьев и 50 кустарников, устройство поливочного водопровода и восстановление ливневой канализации.

На финальном участке обновление затронет территорию, прилегающую к ул. Мещерякова, где расположены площадки для размещения киосков. Решением районных властей нестационарные объекты подлежат демонтажу. Под снос могут пойти шесть объектов, в числе которых колбасные лавки, хлебный и цветочный магазины.

Коммерсантам, пострадавшим от исключения нестационарных объектов из муниципальной схемы, власти пообещали подсобить с новым местом. Предприниматели могут рассчитывать на предоставление площадей в компенсационном порядке.

