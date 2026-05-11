В Волгограде сотрудники Центра реабилитации диких животных «Птичий остров» бьют тревогу из-за участившихся случаев наезда автомобилей на болотных черепах, которые мигрируют в поисках нового места жительства. Рептилии оказываются беззащитными на дороге и не могут быстро убежать от приближающегося транспорта.

Как сообщила руководитель центра «Птичий остров» Алина Ерина, к волонтерам поступили уже три болотные черепахи, пострадавшие под колесами. Двоих спасти не удалось.

- Первая черепаха - с тяжёлыми переломами карапакса (верхней части панциря) и пластрона (нижней части). Её пытались собрать, но диагностировали несовместимые с жизнью повреждения внутренних органов. Пришлось прибегнуть к эвтаназии в клинике, - рассказала Алина. - Вторая, совсем маленькая, — тоже с внутренними травмами. Она погибла, несмотря на наши попытки помочь. Третья — сейчас в критическом состоянии. Мы боремся за неё! Подключили обезболивающие, антибиотики, витаминные комплексы. Но исход остаётся под вопросом...

В открытых источниках можно прочитать, что болотные черепахи мигрируют в поисках лучших условий обитания, зимовки или для размножения. На их пути может оказаться дорога, где они часто погибают под колесами транспортных средств.

- Пожалуйста, сбрасывайте скорость у водоёмов, болот, в низинах!!! Присматривайтесь к дороге! Одна секунда внимания - целая жизнь! – просит автомобилистов руководитель приюта для диких животных.

Фото сгенерировано ИИ

