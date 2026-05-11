Происшествие с домашним питомцем произошло в поезде №15 Москва — Волгоград. Кошка-путешественница по кличке Муся убежала от хозяйки, которая ненадолго выпустила ее из переноски. Животное, видимо, заскучало в пути и решило погулять. Хозяйка питомца сообщила о пропаже перед прибытием на станцию в Борисоглебске.

- Начальник поезда сразу оповестил проводников и сделал объявление по внутрипоездной громкой связи, попросив пассажиров обратить внимание на животное без хозяина, - рассказали в РЖД. - Кошку обнаружили только через полтора часа после отправления поезда из Борисоглебска: она спряталась в межпотолочном пространстве вагона.

Мусю передали хозяйке через дежурную по станции Алексиково.

В РЖД пояснили, что питомца в поезде можно перевозить в ручной клади в специальной переноске. Выпускать животное до окончания поездки запрещается для их же безопасности.

