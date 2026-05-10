Фееричный пролет трех самолетов с листовками сняли в Волгограде 9 мая

Фееричный пролет трех самолетов засняли в День Победы 9 мая. Воздушные суда поднялись в небо с аэродрома в Средней Ахтубе и долетели до площади Павших борцов в Волгограде, где проходил военный парад. Самолёты Ан-2 спортивной школы «Юный ястреб» имени А. М. Числова расписали небо в цвета российского триколора.
А потом под восхищёнными взглядами многочисленных зрителей воздушные машины сбросили листовки с текстом приказа главнокомандующего Сталина об окончании Великой Отечественной войны после полной капитуляции фашистов. Зрители могли оставить себе на память документ, которым предписывалось произвести 30 залпов из тысячи артиллерийских орудий в честь Дня Победы.
