В Волгограде после салюта усилят работу общественного транспорта





Грандиозное празднование Дня Великой Победы в Волгограде завершится двумя фейерверками и салютом на Мамаевом кургане и набережной города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102», первые залпы украсят небо над главной высотой России в 21.30, на набережной – в 22.00. Для удобства жителей и гостей города сразу после этих мероприятий на линии выпустят дополнительные единицы транспорта, которые будут работать до ночи.

Троллейбусы № 8А «Инструментальный завод» – «Оптово-строительный рынок», № 9 «Детский центр - Нижний поселок ВГТЗ», №10 «Пл. Куйбышева» - «Жилгородок», № 15А «Пл. Куйбышева» - «Ул. Ессентукская» до полуночи будут курсировать с интервалом 15-20 минут.

Электробус №15 «Ж/Д Вокзал» - «Ул. Тополевая» также продлит работу и отправится от «Ул. Комсомольской» в сторону Кировского района в 23:35.

Скоростной трамвай в сторону «Ельшанки» от «Волгоград Арены» отправится в 00:17. В сторону ВГТЗ последние вагоны пойдут в 00:10, а в сторону «Гимназии №14» – в час ночи. Последнее отправление от станции «Ельшанка» до станции «ВГТЗ» – в 00:06. Через остановку «Волгоград Арена» вагоны проследуют в сторону «Ельшанки» в 23:36, а в сторону «ВГТЗ» - 00:25.

Трамваи №№ 1, 2, 4, 10 9 отправятся от «Детского центра» до конечных станций около полуночи. Маршрут №3 от «Ул. КИМ» отправится в 23:43.

Спецрейс предусмотрен и для электрички, курсирующей по маршруту «Краснооктябрьская» - «Шпалопропитка». Отправление от о.п. «Мамаев Курган» в 22:45, от о.п. «Волгоград-1 в 22:55. Прибытие на о.п. «Шпалопропитка» 23:59.

Дополнительный поезд назначен и на направлении «Волгоград-1» - «Волжский». Отправление от ж/д вокзала в 22.40, от о.п. «Мамаев Курган» в 22.48. Прибытие в Волжский в 23.31.