Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда ТМК опубликует истории ветеранов ВОВ на платформе «Трубник Онлайн» «Все в жизни решает наше отношение»: готовящийся к 100-летию ветеран Александр Медков – о волнении перед Днем Победы и секрете долголетия

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Путин: Конфликт с Украиной идет к завершению
Президент России Владимир Путин заявил СМИ о том, что конфликт на Украине, по его мнению, в настоящее время идет к своему завершению. – Я думаю, что дело идет к...
 Россиянин проштрафился на враждебных комментариях в соцсети
Жителя города Вольска Саратовской области суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за комментарии, которые он размещал в социальных сетях. Как сообщает ИА «СарИнформ», административное дело в отношении мужчины было...
Закончили вуз – и сразу на фронт: рассказываем, как тысячи медиков спасали охваченный войной Сталинград

Сразу после получения дипломов вчерашние студенты-медики практически полным составом уходили на фронт. Там, где в них нуждались особенно остро. Врачами на передовой в годы войны становились и сами преподаватели Сталинградского медицинского института.

- С первых дней войны открытый в 1935 году вуз перестроил свою работу в соответствии с нуждами фронта и тыла, - рассказывают в ВолгГМУ. – Второй выпуск лечебного факультета 1941 года полным составом – все 235 человек – ушли на фронт сразу после окончания учебы. А в 1941-1942-м в Сталинграде провели два ускоренных выпуска: через несколько месяцев после начала войны подготовлено 670 врачей, в мае-июне 1942-го – еще около 400 специалистов.


Профессора, еще недавно стоявшие за кафедрами в учебных классах, выходили на работу в эвакуационные госпитали и принимали самых тяжелых пациентов. Так, профессор Антон Пытель впервые в стране описал методы лечения «синдрома размозжения» и разработал новый метод лечения столбняка, а его коллега Григорий Топровер начал использовать 5%-ные зольные повязки. Ученые создавали областную станцию переливания крови, снабжавшую Южный и Юго-Западные фронты, а также общими усилиями налаживали производство так необходимого для фронта гипса. Впрочем, какими бы грамотными и опытными ни были медики в условиях гражданской жизни, война заставила их учиться работе в совершенно новых и тяжелейших условиях.

- Мне надо было учиться и учиться. Мои врачи госпиталя — в основном или зеленая молодежь или врачи, не имеющие отношение к хирургии. Пришлось опираться лишь на свою общехирургическую подготовку и опыт, приобретенный мною в нашем гнойном хирургическом отделении клиники. Опыта в военно-полевой хирургии не было, - писал о себе старший хирург эвакогоспиталя № 1584 Тыдман.


Кроме лечения пациентов, поступающих в госпиталя нескончаемым потоком, сталинградские медики «тушили» вспышки таких смертельно опасных инфекций, как туляремия и сыпной тиф. О том, как в охваченном войной городе удалось избежать массового заражения холерой, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали накануне.

- К воротам госпиталя № 1584 по Ковровской улице подходили не санитарные автобусы, а ежеминутно подскакивали грузовые машины, с которых солдаты снимали раненых и тут же на асфальте укладывали рядами, подвозили раненых на подводах, непрерывным потоком подходили пешие раненые с окровавленными повязками. В большинстве раненые поступали из санчастей полков или непосредственно с фронта без медицинской документации. Госпитали, оставшиеся в городе, ежедневно принимали до 4 тысяч раненых, в среднем приходилось по 600-800 раненых в день на каждый из них, - рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

Впрочем, работа врачей, медсестер и санитарок никогда не ограничивалась лишь исполнением своих основных обязанностей. Вместе с бойцами они строили оборонительные рубежи, помогали горожанам переправляться через Волгу, спасая раненых под непрекращающимися бомбардировками. Хирурги София Тыдман и Антонина Баландина помогли перевезти на другой берег не одну тысячу раненых бойцов. А их будущая коллега, тогда еще просто студентка Сталинградская медицинского университета, Нина Пивоварова – Исупова за эвакуацию раненых была награждена медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»

