В Сталинграде завершились торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. По традиции финальной точкой в праздничной программе стал артиллерийский салют на Центральной набережной, который прогремел одновременно с фейерверком.

Как сообщает ИА «Высота 102», яркие всполохи расцвечивали небо над городом-героем на протяжении 10 минут, даря радость зрителям. Подуставшие к концу насыщенного дня волгоградцы и гости из других регионов, собрав силы, приветствовали залпы раскатистым «Ура!».

Напомним, город Волгоград 8 мая на два дня вновь стал Сталинградом – в знак благодарности потомков поколению победителей и как дань уважения славной истории города. Главным событием дня стал парад Победы на площади Павших Борцов, который посетили тысячи человек, включая туристов из многочисленных регионов России. О том, с какими настроением россияне встретили в Сталинграде Великий праздник – в видеосюжете ИА «Высота 102».

Фото: Геннадий Гуляев