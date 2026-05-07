Росавиация 7 мая сняла ограничения в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда возобновил работу после 15-часовых ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Росавиация отменила план «Ковер», который вводился в целях безопасности из-за угроз БПЛА, в 09:14 мск.

В настоящее время задерживается свыше двух десятков рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск, Казань и др.

Напомним, что силы ПВО вечером 6 мая и утром 7 мая уничтожили в Волгоградской области несколько дронов ВСУ самолетного типа.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!