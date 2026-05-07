В Волгограде 7 мая пройдёт генеральная репетиция парада Победы





7 мая в Волгограде пройдёт заключительная репетиция парада Победы. По площади Павших Борцов в торжественном марше пройдут парадные коробки подразделений воинских частей местного гарнизона. Для организации тренировки в центре ограничено автомобильное движение.

Запрещён проезд на участке ул. Мира от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, а также ул. Гоголя от ул. Коммунистической до пр. Ленина. По данным мэрии, временная схема движения будет действовать до 12:00.





По информации сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время в центре Волгограда фиксируются сильные пробки.Заторы образовались на ул. Краснознаменской, ул. Генерала Воронина, ул. Володарского, пр. Ленина и ул. Комсомольской.

Отметим, в следующий раз центр города станет пешеходным уже в канун праздника. С 20:00 8 мая городские службы вновь внедрят на улично-дорожной сети временную схему организации движения. Специалисты обещают снять все ограничения уже к полудню 9 мая.

